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20 минут назад

"КП": на Ольгу Бузову подали в суд из-за долга по коммунальным услугам

Газета.Ruиещё 1

На артистку Ольгу Бузову подали в суд. Об этом сообщает kp.ru.

На Ольгу Бузову подали в суд
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Причиной иска стала неуплата Бузовой за ЖКУ ее квартиры в Санкт-Петербурге. Долг звезды составляет 43,5 тыс. рублей.

«Очень странно, что Ольга Бузова покупает новые квартиры, а обязательства по ЖКУ игнорирует. Наверняка, это какая-то ошибка с ее стороны», — заявил адвокат Андрей Алешкин.

Он отметил, что ведущей стоит добровольно погасить задолженность.

В случае неуплаты судебные приставы могут принудительно списать деньги со счетов артистки или арестовать имущество.

Шоу-бизнес,Андрей Алешкин,Ольга Бузова,
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