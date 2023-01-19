На Ольгу Бузову подали в суд

На артистку Ольгу Бузову подали в суд. Об этом сообщает kp.ru.
Причиной иска стала неуплата Бузовой за ЖКУ ее квартиры в Санкт-Петербурге. Долг звезды составляет 43,5 тыс. рублей.
«Очень странно, что Ольга Бузова покупает новые квартиры, а обязательства по ЖКУ игнорирует. Наверняка, это какая-то ошибка с ее стороны», — заявил адвокат Андрей Алешкин.
Он отметил, что ведущей стоит добровольно погасить задолженность.
В случае неуплаты судебные приставы могут принудительно списать деньги со счетов артистки или арестовать имущество.