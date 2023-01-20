Тельцам нужно будет заняться самообороной, а Девам - ловить удачу за хвост: гороскоп на 21 января 2023 года

ОВНЫ Овнам придется в этот день проявить все свое человеколюбие и побыть для кого-то жилеткой. Звезды рекомендуют вам не игнорировать этот совет. Очень скоро этот факт сыграет вам на руку. ТЕЛЬЦЫ 21 января Тельцам нужно будет заняться самообороной, говорят звезды. От кого придется защищаться, они не уточняют, однако рекомендуют вам на всякий случай запастись моральным и физическим "оружием". БЛИЗНЕЦЫ 21 января Близнецы не должны спешить и игнорировать "принципы наставничества". Иными словами, в эту субботу вы должны будете кого-то чему-то учить. Не ленитесь, иначе придется все переделывать самому. РАКИ 21 января Ракам пригодится помощь доброго друга. Правда, осознаете вы это не сразу. Возможно, сначала допустите ряд ошибок. Важно вовремя остановиться, говорят звезды. ЛЬВЫ 21 января Львам нужно будет направить все свои усилия на выстраивание гармоничных отношений дома. Без них успеха на профессиональном поприще не будет, предупреждают звезды. ДЕВЫ Звезды говорят, Девам в этот день может невероятно повезти. Важно не спугнуть фортуну. Настройтесь с самого утра на позитив и не отказывайтесь от общения 21 января. ВЕСЫ 21 января Весы должны будут заняться планированием, говорят звезды. И предупреждают: если в дальнейшем придется действовать спонтанно, вы можете допустить крупную ошибку. СКОРПИОНЫ Скорпионам нужно быть осторожными при общении с незнакомыми людьми. Звезды предупреждают: если вы разоткровенничаетесь, можете оказаться в затруднительном положении. СТРЕЛЬЦЫ Стрельцам необходим отдых. Если не физический, то моральный точно, говорят звезды. И советуют вам 21 января выделить под это дело хотя бы несколько минут, иначе организм может сделать это без спроса. КОЗЕРОГИ Козероги должны сдержать свое слово в этот день. Звезды предупреждают: если 21 января вы решите положиться на авось, что-то в вашей жизни может измениться в худшую сторону. ВОДОЛЕИ 21 января Водолеям, возможно, придется оправдываться или брать чью-то вину на себя. В целом это будет не самый спокойный день, говорят звезды. И советуют вам быть готовым ко всему. РЫБЫ 21 января Рыбы должны будут обратить свое внимание на детали. Звезды предупреждают: если вы решите, что общего плана достаточно, можете упустить какую-то важную возможность в жизни. Фото: unsplash.com