Инстасамка озвучила гонорары за свои выступления

«Пять миллионов рублей за 30 минут на частном мероприятии. Последнее было в Москве, когда у девочек был девичник. Концерты, которые делаем сами, стоят примерно миллион. В Москве и Питере может быть от 5 млн», — заявила Инстасамка.

При этом она добавила, что за серию постов в своих соцсетях может запросить до 800 тыс. рублей. По ее словам, обычная реклама групп и сообществ стоит примерно 200 тыс., однако если речь идет о продвижении косметики или сериалов, то ценник увеличивается примерно в 4 раза.