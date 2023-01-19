Актера Ивана Краско выписали из больницы

Народный артист России Иван Краско, госпитализированный в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт, заявил о том, что врачи отпустили его домой. Об этом пишет РИА Новости.

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О госпитализации народного артиста России Ивана Краско в кардиоцентр в Санкт-Петербурге стало известно 5 января. СМИ сообщали, что артисту был изначально поставлен диагноз «гипертонический криз». Сам Краско рассказал, что причиной госпитализации стало то, что «левая рука перестала ему подчиняться» и врачи заподозрили у него инсульт.

Сегодня народный артист России рассказал о том, что его отпустили домой.

«Да, меня выписали, все в порядке», - заявил Краско.

Он также поблагодарил медперсонал Елизаветинской больницы за профессионализм. «Отношение ко мне было просто великолепным», - подчеркнул актер.