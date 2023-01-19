Актера Ивана Краско выписали из больницы

Народного артиста России Иван Краско, госпитализированного ранее в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт, выписали из больницы. Об этом он сам рассказал в беседе с РИА Новости.
По словам Краско, он чувствует себя хорошо.
«Да, меня выписали, все в порядке», — уточнил Краско. Он поблагодарил врачей Елизаветинской больницы за профессионализм и чуткое отношение. «Отношение ко мне было просто великолепным», — заверил 92-летний артист.
Краско находился в Елизаветинской больнице с 6 января с подтвердившимся подозрением на инсульт.