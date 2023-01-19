«Тебе в голову не приходило?»: Кушанашвили обратился к Кучере после интервью Дудю*

Телеведущий Отар Кушанашвили высказался об интервью актера Оскара Кучеры журналисту Юрию Дудю (признан иноагентом). Как сообщает «Слово и Дело», он высмеял попытку артиста оправдаться после критики в сети.

«Корешок, а тебе не приходило в голову, что можно быть умным и порядочным за раз, без этой парадигмы "либо дурак, либо подлец"?» — заявил Кушанашвили.

Напомним, что интервью вышло в понедельник, 16 января, и сразу же вызвало бурное обсуждение в сети.

В ходе почти трехчасового видео гость и ведущий преимущественно обсуждали политику и российско-украинский конфликт. Часть пользователей интернета поддержали позицию Кучеры, который защищал российскую армию, другие же оказались на стороне Дудя, который ему оппонировал.

Сам Кучера позднее заявил, что изначально они планировали разговор о его работе на телеканале «Муз-ТВ», съемках в сериале «Солдаты», музыке и гражданской позиции. Актер отметил, что ему не стыдно за поддержку Вооруженных сил РФ, подчеркнув, что «лучше быть дураком, чем подлецом».