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14 минут назад

Источник сообщил об улучшении состояния Никиты Михалкова

ТАССиещё 2

Режиссер, актер, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков переведен из отделения интенсивной терапии в обычную палату одной из столичных больниц, где он продолжит лечение. Об этом в четверг ТАСС рассказал источник.

Источник сообщил о состояния Никиты Михалкова
Фото: ТАССТАСС

5 января пресс-служба режиссера сообщила ТАСС, что Михалков госпитализирован с гриппом. Telegram-канал Baza писал, что он госпитализирован с ковидной пневмонией, врачи якобы оценивают его состояние как тяжелое.

"Михалков переведен из реанимации в линейное отделение. Его состояние улучшилось", - сказал собеседник агентства.

ТАСС запросил комментарий пресс-службы режиссера.

Михалкову 77 лет. Является обладателем "Оскара", также он полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Сын автора текстов гимна Советского Союза и гимна Российской Федерации, поэта Сергея Михалкова и писательницы, переводчицы Натальи Кончаловской. Михалков появился на экранах в 1963 году в комедии Георгия Данелии "Я шагаю по Москве". Как режиссер снял трагикомедии, притчи, экранизации, ленты о войне. Среди самых известных фильмов Михалкова - "Пять вечеров", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Родня", "Несколько дней из жизни И. И. Обломова", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Раба любви" и "Утомленные солнцем".

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