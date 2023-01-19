Участники «А'Студио» рассказали о роли Пугачевой в их карьере

Солисты группы «А'Студио» Кети Топурия и Байгали Серкебаев рассказали в эфире YouTube-шоу Армана Давлетярова, что долгое время поддерживали отношения с Аллой Пугачевой, так как она внесла большой вклад в их популярность.
По словам артистов, именно Пугачева первая заметила талантливых музыкантов и привела в популярную музыкальную телепередачу.
«Все посмотрели, сказали: хорошо, Алла Борисовна, но они же из Казахстана! Она им говорит: а вы представьте, что они японцы. Мы все равно бы пробились, но не так быстро, если бы не такая удача», - рассказали музыканты.
После этого участники коллектива поддерживали дружеские отношения с Пугачевой. По их словам, певица называла их лучшей группой.
«У нас была шикарная, прекрасная связь с Аллой Борисовной, которая привела нас на телевидение и сказала: "Вот эта группа самая лучшая, ее надо любить!"», — рассказали артисты.