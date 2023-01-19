Раскрыта причина госпитализации Ларисы Удовиченко

Причину госпитализации актрисы Ларисы Удовиченко в Москве раскрыл ТАСС ее друг, артист Эвклид Кюрдзидис. Он сообщил, что в декабре 2022 года артистка перенесла операцию на позвоночнике.

Фото: Мослента Мослента

«Операция прошла успешно. Сейчас она проходит курс реабилитации», — сказал собеседник агентства.

Эту информацию подтвердила ТАСС директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина. Она добавила, что сейчас Удовиченко находится дома.

До этого СМИ сообщили, что актрису заменили в нескольких январских спектаклях, в частности, в постановке «Новогодний переполох» на гастролях в Петрозаводске.