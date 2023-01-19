Брат Моисеева решил бороться за наследство певца

Старший брат Бориса Моисеева Маркс Толкач решил включиться в борьбу за наследство певца. Как сообщает StarHit, он уже заручился поддержкой известного адвоката Александра Добровинского и скоро прибудет в Москву.

Ранее Толкач рассказывал, что хотел возобновить общение с родственником, однако не успел. По его словам, этому мешал директор артиста Сергей Горох, который якобы завладел имуществом Моисеева — деньгами, квартирой и другими ценностями.

Заявить права на наследство можно строго в течение полугода с момента смерти родственника, из-за чего 82-летний Маркс решил лететь в Россию — он должен прибыть в столицу в ближайшее время. Кроме подачи заявления, он собирается посетить могилу брата, поскольку не мог присутствовать на похоронах.

Как отмечал Добровинский, у Толкача есть все шансы доказать свою правоту в суде, поскольку документы о передачи Моисеевым активов якобы были составлены под давлением и ничтожны. Сам Маркс планирует часть полученных денег потратить на подарки друзьям, а оставшуюся сумму отдать на благотворительность.