Брат Моисеева решил бороться за наследство певца

Старший брат Бориса Моисеева Маркс Толкач решил включиться в борьбу за наследство певца. Как сообщает StarHit, он уже заручился поддержкой известного адвоката Александра Добровинского и скоро прибудет в Москву.
Ранее Толкач рассказывал, что хотел возобновить общение с родственником, однако не успел. По его словам, этому мешал директор артиста Сергей Горох, который якобы завладел имуществом Моисеева — деньгами, квартирой и другими ценностями.
Заявить права на наследство можно строго в течение полугода с момента смерти родственника, из-за чего 82-летний Маркс решил лететь в Россию — он должен прибыть в столицу в ближайшее время. Кроме подачи заявления, он собирается посетить могилу брата, поскольку не мог присутствовать на похоронах.
Как отмечал Добровинский, у Толкача есть все шансы доказать свою правоту в суде, поскольку документы о передачи Моисеевым активов якобы были составлены под давлением и ничтожны. Сам Маркс планирует часть полученных денег потратить на подарки друзьям, а оставшуюся сумму отдать на благотворительность.
Напомним, что Борис Моисеев умер 27 сентября. О смерти певца рассказал арт-директор Сергей Горох, который нашел тело артиста в его квартире. Мужчина вместе со знакомыми певца организовывал похороны. Сообщалось, что у знаменитости осталась недвижимость в разных странах, в том числе апартаменты в Москве, Юрмале и Дубае.