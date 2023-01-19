В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 68.87EUR 74.59
Войти в почту
1 час назад

Брат Моисеева решил бороться за наследство певца

Никита Бородкин

Старший брат Бориса Моисеева Маркс Толкач решил включиться в борьбу за наследство певца. Как сообщает StarHit, он уже заручился поддержкой известного адвоката Александра Добровинского и скоро прибудет в Москву.

Брат Моисеева решил бороться за наследство певца
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее Толкач рассказывал, что хотел возобновить общение с родственником, однако не успел. По его словам, этому мешал директор артиста Сергей Горох, который якобы завладел имуществом Моисеева — деньгами, квартирой и другими ценностями.

Заявить права на наследство можно строго в течение полугода с момента смерти родственника, из-за чего 82-летний Маркс решил лететь в Россию — он должен прибыть в столицу в ближайшее время. Кроме подачи заявления, он собирается посетить могилу брата, поскольку не мог присутствовать на похоронах.

Как отмечал Добровинский, у Толкача есть все шансы доказать свою правоту в суде, поскольку документы о передачи Моисеевым активов якобы были составлены под давлением и ничтожны. Сам Маркс планирует часть полученных денег потратить на подарки друзьям, а оставшуюся сумму отдать на благотворительность.

Напомним, что Борис Моисеев умер 27 сентября. О смерти певца рассказал арт-директор Сергей Горох, который нашел тело артиста в его квартире. Мужчина вместе со знакомыми певца организовывал похороны. Сообщалось, что у знаменитости осталась недвижимость в разных странах, в том числе апартаменты в Москве, Юрмале и Дубае.

Шоу-бизнес,Сергей Горох,Александр Добровинский,Борис Моисеев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители