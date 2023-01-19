Дочь певицы Славы ждет первенца

«Малыш должен появиться на свет уже весной — в марте-апреле. Животик у Саши пока небольшой, сейчас она на седьмом месяце», — поделился источник.

Александра Морозова 25 ноября 2022 года вышла замуж за возлюбленного Андрея. Известно, что 25-летний избранник девушки далек от публичности, он занимается автобизнесом. Молодожены отпраздновали торжество в узком семейном кругу, на свадьбу приехали мать и отец невесты, которые развелись в начале 2000-х.