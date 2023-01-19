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39 минут назад

В Великобритании разгорается скандал из-за внебрачного сына Камиллы и Чарльза

Вечерняя Москваиещё 1

В королевской семье разгорается новый скандал, который может поставить крест на блестящем будущем законного наследника Карла III принца Уильяма. Австралиец по имени Саймон Чарльз Доранте-Дей заявил, что является сыном нынешних короля и королевы. По его словам, именно он должен быть назван новым принцем Уэльским.

В британской королевской семье разгорелся скандал
Фото: ТАССТАСС

Он продолжает верить, что предполагаемый отец поступит по совести и обратит внимание на незаконнорожденного наследника. Известно, что родители отдали его на усыновление в восемь месяцев. Какое-то время Саймон с приемными родителями жил в Британии, но потом семья переехала в Австралию. О своем благородном происхождении предполагаемый сын принца Чарльза и Камиллы узнал от приемной бабушки. Она решила облегчить душу перед внуком перед смертью.

Однако выяснилось, что на момент рождения Саймона в 1966 году Камилле было всего 19 лет. По официальной версии, она познакомилась с принцем Чарльзом только через несколько лет, но достоверность этого теперь находится под вопросом. Говоря о младшем «брате», австралиец не сдерживает разочарования, ведь он считает принца Уильяма недостойным высоких почестей.

— Трудно воспринимать заявление короля о том, что Уильям будет новым принцем Уэльским иначе, чем в качестве удара мне по лицу, — цитирует его Telegram-канал «Виндзоры».

Британского принца Гарри в детстве обделяли едой в пользу его старшего брата Уильяма, так как он «однажды станет королем». Об этом сообщила газета Sun со ссылкой на дворецкого принцессы Дианы Пола Баррелла.

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