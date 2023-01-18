У Барановской произошел нервный срыв из-за травли дочери

«Что касается меня самой – мне давно все равно. А за нее просто крышу рвет… Бывает, говорят: ”Вот, какая посредственная девочка, ее просто родители в шоу притащили”. Мне таких людей, честно говоря, хочется придушить. К фамилиям цепляться можно бесконечно, и люди до сих пор так развлекаются. У меня, как у мамы, конечно, сердце кровью обливается», – рассказала Барановская.