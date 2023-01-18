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36 минут назад

У Барановской произошел нервный срыв из-за травли дочери

Елена Прошина

Российская телеведущая Юлия Барановская заявила, что пережила нервный срыв из-за травли её 13-летней дочери. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

У Барановской произошел нервный срыв из-за травли дочери
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам телеведущей, её дочь Яна, которую Барановская родила от российского футболиста Андрея Аршавина, часто сталкивается с критикой в свой адрес. При этом Барановская подчёркивает, что Яна растёт талантливым и творческим ребёнком.

«Что касается меня самой – мне давно все равно. А за нее просто крышу рвет… Бывает, говорят: ”Вот, какая посредственная девочка, ее просто родители в шоу притащили”. Мне таких людей, честно говоря, хочется придушить. К фамилиям цепляться можно бесконечно, и люди до сих пор так развлекаются. У меня, как у мамы, конечно, сердце кровью обливается», – рассказала Барановская.

Ранее Юлия Барановская назвала Москву «городом-мясорубкой».

Шоу-бизнес,Юлия Барановская,Андрей Аршавин,
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