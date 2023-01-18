Дубцова прокомментировала слухи о романе ее сына с эскортницей

Российская певица плодотворно поработала на новогодних праздниках и укатила в длительный отпуск. Вместе с семейством Дубцовых на Мальдивы, а потом и в Дубай отправилась девушка 16-летнего сына певицы. Все бы ничего, но подписчицы Ирины за счастье молодого красавчика радоваться не стали. В стройной блондинке они разглядели эскорт-модель.