Дубцова прокомментировала слухи о романе ее сына с эскортницей

Российская певица плодотворно поработала на новогодних праздниках и укатила в длительный отпуск. Вместе с семейством Дубцовых на Мальдивы, а потом и в Дубай отправилась девушка 16-летнего сына певицы. Все бы ничего, но подписчицы Ирины за счастье молодого красавчика радоваться не стали. В стройной блондинке они разглядели эскорт-модель.
Гордая селебрити поспешила заступиться за сына публично и записала сторис в Инстаграм (запрещен в РФ).
«Пиарщица моя мне рассказала, какой резонанс вызвала фотография моего ребенка с другим ребенком, — с иронией отметила Дубцова. — Вот наша в кавычках эскортница, которая отдыхает здесь с мамой. Папа ждет их дома. Сегодня они улетают».
К счастью, к комментариям завистниц что Артем, что его избранница Анна отнеслись с юмором.
«Друзья мои, расходимся. Никакой сенсации», — подытожила Дубцова и отправилась дальше проводить время с семьей и потенциальными родственниками.
Подписчики обознались? Вероятно, к ошибке привели современные стандарты красоты — иногда и правда кажется, что все на одно лицо.