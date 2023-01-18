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1 час назад

Ирина Дубцова прокомментировала слухи о романе ее 16-летнего сына с эскортницей

Super.ruиещё 1

Российская певица плодотворно поработала на новогодних праздниках и укатила в длительный отпуск. Вместе с семейством Дубцовых на Мальдивы, а потом и в Дубай отправилась девушка 16-летнего сына певицы. Все бы ничего, но подписчицы Ирины за счастье молодого красавчика радоваться не стали. В стройной блондинке они разглядели эскорт-модель.

Дубцова прокомментировала слухи о романе ее сына с эскортницей
Фото: novyefoto.runovyefoto.ru

Гордая селебрити поспешила заступиться за сына публично и записала сторис в Инстаграм (запрещен в РФ).

«Пиарщица моя мне рассказала, какой резонанс вызвала фотография моего ребенка с другим ребенком, — с иронией отметила Дубцова. — Вот наша в кавычках эскортница, которая отдыхает здесь с мамой. Папа ждет их дома. Сегодня они улетают».

К счастью, к комментариям завистниц что Артем, что его избранница Анна отнеслись с юмором.

«Друзья мои, расходимся. Никакой сенсации», — подытожила Дубцова и отправилась дальше проводить время с семьей и потенциальными родственниками.

Подписчики обознались? Вероятно, к ошибке привели современные стандарты красоты — иногда и правда кажется, что все на одно лицо.

Шоу-бизнес,Ирина Дубцова,
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