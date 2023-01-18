Григорий Лепс улетел в Таиланд для восстановления

Певец Григорий Лепс отправился отдыхать в Таиланд, чтобы восстановиться после скандального концерта в Петербурге в декабре 2022 года. Об этом артист сообщил в Istagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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"Отдыхаем, и восстанавливаем связки для того, чтобы больше не крушить микрофоны", - подписал Лепс.

Он также поздравил своих поклонников с Крещением.

3 декабря 2022 года стало известно, что у Лепса произошел конфликт с поклонниками в Санкт-Петербурге. Во время выхода на бис артист остановился, замотал головой, показал слушателям большой палец, с силой швырнул микрофон об пол и ушел за кулисы. Позже Лепс заявил, что на концерте все пошло "не по плану".