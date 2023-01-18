Григорий Лепс улетел в Таиланд для восстановления

Певец Григорий Лепс отправился отдыхать в Таиланд, чтобы восстановиться после скандального концерта в Петербурге в декабре 2022 года. Об этом артист сообщил в Istagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
"Отдыхаем, и восстанавливаем связки для того, чтобы больше не крушить микрофоны", - подписал Лепс.
Он также поздравил своих поклонников с Крещением.
3 декабря 2022 года стало известно, что у Лепса произошел конфликт с поклонниками в Санкт-Петербурге. Во время выхода на бис артист остановился, замотал головой, показал слушателям большой палец, с силой швырнул микрофон об пол и ушел за кулисы. Позже Лепс заявил, что на концерте все пошло "не по плану".
Вскоре после случившегося певец оказался в центре другого скандала: он стал виновником драки с одним из посетителей петербургского бара. Полиция возбудила уголовное дело по факту произошедшего. Адвокат потерпевшего заявил, что Лепс принес извинения, а также возместил моральный и материальных ущерб.