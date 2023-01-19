Рустам Солнцев заявил, что на Волочковой женится только фрик

Бывший участник «Дома-2», блогер Рустам Солнцев в беседе с Teleprogramma.pro прокомментировал информацию о том, что Анастасия Волочкова улетела на Мальдивы без жениха.
По словам Солнцева, балерина «придуривается» перед своей аудиторией, придумывая историю со свадьбой.
«Пусть у нее появится настоящий жених! Тот человек, который сможет ее по-настоящему любить. Но вы понимаете, что это может быть только фрик», — заявил шоумен.
Солнцев назвал цирком рассказы Волочковой об избраннике.
«Недавний жених уже понял, что Настя делает из него дурака, что она подставляет его фотографию в виде Деда Мороза», — говорит блогер.