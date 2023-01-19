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46 минут назад

Рустам Солнцев заявил, что на Волочковой женится только фрик

Газета.Ruиещё 2

Бывший участник «Дома-2», блогер Рустам Солнцев в беседе с Teleprogramma.pro прокомментировал информацию о том, что Анастасия Волочкова улетела на Мальдивы без жениха.

Рустам Солнцев заявил, что на Волочковой женится только фрик
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Солнцева, балерина «придуривается» перед своей аудиторией, придумывая историю со свадьбой.

«Пусть у нее появится настоящий жених! Тот человек, который сможет ее по-настоящему любить. Но вы понимаете, что это может быть только фрик», — заявил шоумен.

Солнцев назвал цирком рассказы Волочковой об избраннике.

«Недавний жених уже понял, что Настя делает из него дурака, что она подставляет его фотографию в виде Деда Мороза», — говорит блогер.

Шоу-бизнес,Рустам Солнцев,Анастасия Волочкова,
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