В Алма-Ате отменили концерт поддержавшей Донбасс якутской певицы

В казахстанской Алма-Ате отменили концерт поддержавшей Донбасс этно-певицы Валентины Романовой-Чыскыырай после давления в социальных сетях.
Об этом сообщает местное издание SakhaDay.
Певица в сентябре 2022 года в Якутске участвовала в концерте в поддержку ЛНР и ДНР. Из-за этого в адрес бара, где должно было пройти мероприятие, стали поступать хейтерские комментарии.
"Мне было предложено это мероприятие совершенно в другом ключе, наоборот для поддержки народа Республики Саха, которым пришлось уехать. И для лучшего понимания чужой культуры…", - говорит владелица бара, объясняя концепцию отмененного концерта.
Известно, что также певица примет участие в съемках документального фильма и даст мастер-классы. Ранее тюменские депутаты потребовали запретить концерты Валерия Меладзе в России.