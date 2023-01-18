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49 минут назад

В Алма-Ате отменили концерт якутской певицы Чыскыырай, поддержавшей Донбасс

Газета.Ru

В казахстанской Алма-Ате отменили концерт поддержавшей Донбасс этно-певицы Валентины Романовой-Чыскыырай после давления в социальных сетях.

В Алма-Ате отменили концерт поддержавшей Донбасс якутской певицы
Фото: ТАССТАСС

Об этом сообщает местное издание SakhaDay.

Певица в сентябре 2022 года в Якутске участвовала в концерте в поддержку ЛНР и ДНР. Из-за этого в адрес бара, где должно было пройти мероприятие, стали поступать хейтерские комментарии.

"Мне было предложено это мероприятие совершенно в другом ключе, наоборот для поддержки народа Республики Саха, которым пришлось уехать. И для лучшего понимания чужой культуры…", - говорит владелица бара, объясняя концепцию отмененного концерта.

Известно, что также певица примет участие в съемках документального фильма и даст мастер-классы. Ранее тюменские депутаты потребовали запретить концерты Валерия Меладзе в России.

Шоу-бизнес,Валерий Меладзе,
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