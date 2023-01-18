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1 час назад

«Лучше быть дураком, чем подлецом»: Кучера прокомментировал интервью Дудю*

Никита Бородкин

Российский актер Оскар Кучера прокомментировал свое интервью журналисту Юрию Дудю (признан в России иноагентом), в котором он высказался в поддержку специальной военной операции на Украине. Как сообщает РИА Новости, артист признался, что изначально они планировали поговорить о работе на телеканале «Муз-ТВ», съемках в сериале «Солдаты», музыке и гражданской позиции.

«Лучше быть дураком, чем подлецом»: Кучера прокомментировал интервью Дудю*
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Но вышло что вышло. Наверно, надо было встать и уйти, но я натура увлекающаяся. А то, что поддерживаю наших парней, так этим могу только гордиться», — сказал Кучера.

Актер добавил, что «лучше быть дураком, чем подлецом».

Напомним, что интервью вышло в понедельник, 16 января, и сразу же вызвало бурное обсуждение в сети. В ходе почти трехчасового видео гость и ведущий преимущественно обсуждали политику и российско-украинский конфликт.

Часть пользователей интернета в комментариях поддержали позицию Кучеры, который выступил в защиту российской армии, а другая же защищала мнение ведущего, который придерживается преимущественно украинской точки зрения на происходящее.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

Шоу-бизнес,Оскар Кучера,
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