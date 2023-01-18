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8 минут назад

Задержанного в Челябинске экс-участника «Дома-2» оставили за решеткой

Ura.Ru

Задержанного в Челябинске по подозрению в мошенничестве и хулиганстве блогера Альфреда Джавадова, который также был участником телепроекта «Дом-2», оставили за решеткой до середины февраля. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, 18 января областной суд отклонил апелляцию стороны защиты о смягчении меры пресечения своему подзащитному.

Задержанного в Челябинске экс-участника «Дома-2» оставили за решеткой
Фото: Телеграм-канал «Alfred Javadov»Телеграм-канал «Alfred Javadov»

«Сторона защиты указала на необходимость избрания более мягкой меры пресечения, в том числе в виде залога в размере 500 тысяч рублей. Суд отклонил доводы апелляционной жалобы защитника и постановление суда первой инстанции оставил без изменения», — сообщили URA.RU в прокуратуре.

Джавадова задержали 17 декабря 2022 года. Ему предъявили обвинение в мошенничестве и нападении на посетителей и сотрудников городского общепита. Всего же за прошлый год на скандального блогера поступило 60 сообщений.

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