Задержанного в Челябинске экс-участника «Дома-2» оставили за решеткой

Задержанного в Челябинске по подозрению в мошенничестве и хулиганстве блогера Альфреда Джавадова, который также был участником телепроекта «Дом-2», оставили за решеткой до середины февраля. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, 18 января областной суд отклонил апелляцию стороны защиты о смягчении меры пресечения своему подзащитному.
«Сторона защиты указала на необходимость избрания более мягкой меры пресечения, в том числе в виде залога в размере 500 тысяч рублей. Суд отклонил доводы апелляционной жалобы защитника и постановление суда первой инстанции оставил без изменения», — сообщили URA.RU в прокуратуре.
Джавадова задержали 17 декабря 2022 года. Ему предъявили обвинение в мошенничестве и нападении на посетителей и сотрудников городского общепита. Всего же за прошлый год на скандального блогера поступило 60 сообщений.