Задержанного в Челябинске экс-участника «Дома-2» оставили за решеткой

Задержанного в Челябинске по подозрению в мошенничестве и хулиганстве блогера Альфреда Джавадова, который также был участником телепроекта «Дом-2», оставили за решеткой до середины февраля. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, 18 января областной суд отклонил апелляцию стороны защиты о смягчении меры пресечения своему подзащитному.