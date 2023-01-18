Стас Пьеха рассказал о состоянии бабушки после обследования

Певец Стас Пьеха в беседе с Teleprogramma.pro рассказал о состоянии здоровья бабушки, Эдиты Пьехи.
"Сейчас Эдита дома, все хорошо, она чувствует себя получше и пободрее, прошла обследования", - говорит внук артистки.
Он признался, что давно не видел бабушку.
"Конечно, хочу увидеть Эдиту, поддержать, настроить на позитив", - объяснил Пьеха.
По словам певца, свиной грипп "миновал" Эдиту Станиславовну.
"Наша семья старалась максимально ее оберегать, заботиться о здоровье, создавали комфорт и уют", - поделился он.