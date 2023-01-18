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22 минуты назад

Стас Пьеха рассказал о состоянии бабушки после обследования

Газета.Ru

Певец Стас Пьеха в беседе с Teleprogramma.pro рассказал о состоянии здоровья бабушки, Эдиты Пьехи.

Стас Пьеха рассказал о состоянии бабушки после обследования
Фото: wolfieha/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)wolfieha/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

"Сейчас Эдита дома, все хорошо, она чувствует себя получше и пободрее, прошла обследования", - говорит внук артистки.

Он признался, что давно не видел бабушку.

"Конечно, хочу увидеть Эдиту, поддержать, настроить на позитив", - объяснил Пьеха.

По словам певца, свиной грипп "миновал" Эдиту Станиславовну.

"Наша семья старалась максимально ее оберегать, заботиться о здоровье, создавали комфорт и уют", - поделился он.

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