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16 минут назад

Продюсер Бардаш рассказал о нацификации украинского шоу-бизнеса

Газета.Ru

Украинский музыкальный продюсер проектов Quest Pistols и "Нервы" Юрий Бардаш рассказал, как на Украине нацифицировали шоу-бизнес, сообщает газета "Известия".

Продюсер Бардаш рассказал о нацификации украинского шоу-бизнеса
Фото: скрин видеоскрин видео

"Когда украинцы пошли на Донбасс в 2014 году, что делала продвинутая, креативная тусовка в этот момент? Никто ничего не замечал! В Украину хлынул шоу-бизнес европейский. У нас начинают развиваться огромные фестивали, начали ехать со всего мира группы, Киев начал очень сильно "качаться". Было в риторике, что Киев — это новый Берлин", — сказал он.

Бардаш также рассказал о нападках, которым подвергается русский язык на Украине.

"Я родился на Донбассе, я носитель русской культуры. С 2014 года начали говорить переходить на украинский язык. Украинцы шлют свои отряды, Англия одевает их, тренирует — наших солдатиков, которые забрасывали восемь лет бомбами Донбасс. Что делали мы, люди искусства? Мы этого всего не замечали", - сказал он.

Кроме того, Бардаш заявил о вторичности группы Little Big, а также упрекнул певицу Светлану Лободу и шоумена Александра Ревву в неискренности. Помимо этого, продюсер призвал рэпера Басту записать "духоподъемную" песню.

Шоу-бизнес,Юрий Бардаш,Светлана Лобода,
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