Продюсер Бардаш рассказал о нацификации украинского шоу-бизнеса

"Когда украинцы пошли на Донбасс в 2014 году, что делала продвинутая, креативная тусовка в этот момент? Никто ничего не замечал! В Украину хлынул шоу-бизнес европейский. У нас начинают развиваться огромные фестивали, начали ехать со всего мира группы, Киев начал очень сильно "качаться". Было в риторике, что Киев — это новый Берлин", — сказал он.