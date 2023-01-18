В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
19 минут назад

Брэд Питт продает особняк, в котором жил с Анджелиной Джоли и детьми

Газета.Ru

Голливудский актер Брэд Питт выставил на продажу особняк, в котором он жил с Анджелиной Джоли. Об это сообщает People.

Брэд Питт продает особняк, в котором жил с Анджелиной Джоли и детьми
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

59-летний Брэд Питт планирует продать элитный особняк в лос-анджелесском районе Лос-Фелиз за $40 млн. В 1994 году звезда "Бойцовского клуба" приобрел элитную недвижимость у звезды фильма "Эльвира - повелительница тьмы", актрисы Кассандры Петерсон, и за годы владения расширил территорию поместья до 7689 квадратных метров, выкупив соседние участки.

В этом самом доме Питт жил со своей бывшей супругой Анджелиной Джоли и их детьми.

Как рассказал журналистам People источник из близкого окружения Питта, актер хочет переехать в более скромные апартаменты и ищет "что-то поменьше" в районе Лос-Анджелеса.

В начале января таблоид Page Six сообщил, что Брэд Питт намерен "сделать шаг назад" от Голливуда после того, как продал контрольный пакет акций своей продюсерской компании Plan B Entertainment.

"Брэд хочет жить спокойной жизнью и сейчас решает, как для него будет выглядеть "полупенсионный возраст", - сказал источник изданию.

При этом другой инсайдер заявил, что актер и вовсе планирует эмигрировать во Францию, полностью уйдя из кино. Ранее сообщалось, что Брэд Питт пришел на "Золотой глобус" с новой прической.

Шоу-бизнес,Брэд Питт,Анджелина Джоли,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители