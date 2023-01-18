Брэд Питт продает особняк, в котором жил с Анджелиной Джоли и детьми

Голливудский актер Брэд Питт выставил на продажу особняк, в котором он жил с Анджелиной Джоли. Об это сообщает People.

59-летний Брэд Питт планирует продать элитный особняк в лос-анджелесском районе Лос-Фелиз за $40 млн. В 1994 году звезда "Бойцовского клуба" приобрел элитную недвижимость у звезды фильма "Эльвира - повелительница тьмы", актрисы Кассандры Петерсон, и за годы владения расширил территорию поместья до 7689 квадратных метров, выкупив соседние участки.

В этом самом доме Питт жил со своей бывшей супругой Анджелиной Джоли и их детьми.

Как рассказал журналистам People источник из близкого окружения Питта, актер хочет переехать в более скромные апартаменты и ищет "что-то поменьше" в районе Лос-Анджелеса.

В начале января таблоид Page Six сообщил, что Брэд Питт намерен "сделать шаг назад" от Голливуда после того, как продал контрольный пакет акций своей продюсерской компании Plan B Entertainment.

"Брэд хочет жить спокойной жизнью и сейчас решает, как для него будет выглядеть "полупенсионный возраст", - сказал источник изданию.