Дана Борисова рассказала, как украинка "швырнула" в нее тарелкой в Таиланде

Телеведущая Дана Борисова призналась, что столкнулась с неприязнью со стороны украинки во время отдыха в Таиланде. Как сообщает «МК», во время завтрака она швырнула в знаменитость и ее дочь Полину тарелкой, когда они начали разговаривать на русском.

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По словам Борисовой, она решила посетить с дочерью Тайланд на новогодних каникулах. За время отпуска она не столкнулась с каким-либо негативом к русским, кроме одного эпизода с агрессивной украинкой.

«Она во время завтрака швырнула в нас тарелку, когда мы начали болтать с дочкой. А Поля мне еще говорит: «Странно, она же по-русски разговаривает, что же она такая недовольная?» — рассказала телеведущая.