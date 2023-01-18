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14 минут назад

«Швырнула тарелку»: Борисова рассказала о конфликте с украинкой в Таиланде

Никита Бородкин

Телеведущая Дана Борисова призналась, что столкнулась с неприязнью со стороны украинки во время отдыха в Таиланде. Как сообщает «МК», во время завтрака она швырнула в знаменитость и ее дочь Полину тарелкой, когда они начали разговаривать на русском.

Дана Борисова рассказала, как украинка "швырнула" в нее тарелкой в Таиланде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Борисовой, она решила посетить с дочерью Тайланд на новогодних каникулах. За время отпуска она не столкнулась с каким-либо негативом к русским, кроме одного эпизода с агрессивной украинкой.

«Она во время завтрака швырнула в нас тарелку, когда мы начали болтать с дочкой. А Поля мне еще говорит: «Странно, она же по-русски разговаривает, что же она такая недовольная?» — рассказала телеведущая.

Знаменитость отметила, что в целом ей и Полине было интереснее общаться с иностранцами, подтягивая таким образом свое знание английского. Борисова также встретилась с подругой из Великобритании, с которой телеведущая практиковала язык, заодно объяснив ей политическую ситуацию.

Шоу-бизнес,Дана Борисова,
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