Гальцев рассказал о прогулке по Львову в нацистской форме

Актер и юморист Юрий Гальцев рассказал в передаче «Эмпатия Манучи», как во время съемок комедии «Гитлер капут!» на Украине он прогулялся по городу в нацистской форме. По его словам, местные жители очень позитивно на это реагировали.

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Артист рассказал, что съемки проходили в 2008 году во Львове. По сюжету, с актером Юрием Стояновым они облачились в нацистскую форму, но решили в перерыве поесть суши.

«Он (Стоянов – Прим. ред.) говорит: "Я суши хочу. Может, не будем раздеваться? Давай в этой (немецкой) форме на машине заедем во Львов: я знаю, где суши в центре города», - рассказал Гальцев.

В ресторан они приехали прямо в форме, а «для шутки» еще и изобразили немецкую речь. В заведении после этого воцарилась тишина, которую прервала одна пожилая женщина, заявившая, что рада «своим».