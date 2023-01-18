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1 час назад

Гальцев рассказал о прогулке по Львову в нацистской форме

Елена Прошина

Актер и юморист Юрий Гальцев рассказал в передаче «Эмпатия Манучи», как во время съемок комедии «Гитлер капут!» на Украине он прогулялся по городу в нацистской форме. По его словам, местные жители очень позитивно на это реагировали.

Гальцев рассказал о прогулке по Львову в нацистской форме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артист рассказал, что съемки проходили в 2008 году во Львове. По сюжету, с актером Юрием Стояновым они облачились в нацистскую форму, но решили в перерыве поесть суши.

«Он (Стоянов – Прим. ред.) говорит: "Я суши хочу. Может, не будем раздеваться? Давай в этой (немецкой) форме на машине заедем во Львов: я знаю, где суши в центре города», - рассказал Гальцев.

В ресторан они приехали прямо в форме, а «для шутки» еще и изобразили немецкую речь. В заведении после этого воцарилась тишина, которую прервала одна пожилая женщина, заявившая, что рада «своим».

Ранее Гальцев признался, что не собирается уезжать из России. По его словам, у него в России живет мама, дети, друзья. Кроме того, он является художественным руководителем Театра эстрады имени Аркадия Райкина и не может все это бросить.

Шоу-бизнес,Юрий Гальцев,Юрий Стоянов,
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