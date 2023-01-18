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1 час назад

Российский юморист рассказал о прогулке по Львову в нацистской форме

Lenta.ruиещё 1

Российский юморист Юрий Гальцев в интервью актеру Вячеславу Манучарову рассказал, как во время съемок на Украине ему пришлось переодеться в нацистскую форму, и как позитивно на это реагировали местные жители. Запись беседы доступна на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

Российский юморист рассказал о прогулке по Львову в нацистской форме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщил артист, в 2008 году он оказался на съемках фильма «Гитлер капут!» во Львове. С актером Юрием Стояновым они облачились в нацистскую форму, но в перерыве решили прогуляться, чтобы поесть суши.

В ресторан актеры приехали прямо в форме, а «для шутки» изобразили немецкую речь. В заведении после этого воцарилась тишина, которую прервала одна пожилая женщина, заявившая, что рада «своим».

Ранее Юрий Гальцев оценил вероятность отъезда из России. Он заявил, что не собирается покидать страну. «У меня здесь мама, у меня здесь театр, у меня здесь друзья, у меня здесь дети», — пояснил артист.

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