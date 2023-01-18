Российский юморист рассказал о прогулке по Львову в нацистской форме

Российский юморист Юрий Гальцев в интервью актеру Вячеславу Манучарову рассказал, как во время съемок на Украине ему пришлось переодеться в нацистскую форму, и как позитивно на это реагировали местные жители. Запись беседы доступна на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как сообщил артист, в 2008 году он оказался на съемках фильма «Гитлер капут!» во Львове. С актером Юрием Стояновым они облачились в нацистскую форму, но в перерыве решили прогуляться, чтобы поесть суши.

В ресторан актеры приехали прямо в форме, а «для шутки» изобразили немецкую речь. В заведении после этого воцарилась тишина, которую прервала одна пожилая женщина, заявившая, что рада «своим».