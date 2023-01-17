Amazon разорвет контракт с Кларксоном из-за статьи о Меган Маркл

Стриминговый сервис Amazon Prime Video может прекратить сотрудничество с бывшим ведущим шоу Top Gear Джереми Кларксоном из-за его колонки о Меган Маркл. Об этом сообщает Variety со ссылкой на свои источники.

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Отмечается, что Amazon может разорвать контракт с журналистом после выхода уже заказанных серий автомобильного шоу The Grand Tour и двух сезонов сериала «Ферма Кларксона». По данным издания, «Ферма Кларксона» завершится после выхода третьего сезона в 2024 году. Кроме того, запланировано четыре спецвыпуска The Grand Tour, последний из которых выйдет в конце 2024-го либо в начале 2025 года.