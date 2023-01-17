Джереми Реннер вернулся домой после несчастного случая

После двухнедельного пребывания в больнице Джереми Реннер вернулся домой. Об этом он рассказал у себя в соцсетях, отметив, что вместе с семьёй смотрел премьеру второго сезона «Мэр Кингстауна». Актёр исполняет в сериале главную роль.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Несмотря на то, что мой мозг всё ещё затуманен во время выздоровления, я воодушевлён посмотреть первую серию второго сезона со своей семьёй дома.

Незадолго до этого в сети начали распространяться слухи о том, что состояние актёра тяжёлое — и, возможно, ему придётся ампутировать ногу. Однако никакие серьёзные источники до сих пор не прокомментировали эту новость, а серьёзные СМИ стороняться её.