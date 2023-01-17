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8 минут назад

Джереми Реннер вернулся домой после ужасного несчастного случая

Чемпионат.com

После двухнедельного пребывания в больнице Джереми Реннер вернулся домой. Об этом он рассказал у себя в соцсетях, отметив, что вместе с семьёй смотрел премьеру второго сезона «Мэр Кингстауна». Актёр исполняет в сериале главную роль.

Джереми Реннер вернулся домой после несчастного случая
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Несмотря на то, что мой мозг всё ещё затуманен во время выздоровления, я воодушевлён посмотреть первую серию второго сезона со своей семьёй дома.

Незадолго до этого в сети начали распространяться слухи о том, что состояние актёра тяжёлое — и, возможно, ему придётся ампутировать ногу. Однако никакие серьёзные источники до сих пор не прокомментировали эту новость, а серьёзные СМИ стороняться её.

Джереме Реннер попал в аварию, когда после рекордного снегопада начал расчищать снег на собственной снегоуборочной машине. В один момент он вышел из транспорта, но заметив, что тот начал съезжать по склону, попытался остановить его — так и попал под него, получив серьёзные травмы. Состояние называли очень тяжёлым, но стабильным.

Шоу-бизнес,Джереми Реннер,
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