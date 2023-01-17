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27 минут назад

Жена Петросяна пожаловалась на водителя такси в Москве

Мослента

На водителя такси, укладывающего волосы за рулем, пожаловалась жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова. Видео из салона автомобиля она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Жена Петросяна пожаловалась на водителя такси в Москве
Фото: ТАССТАСС

На кадрах видно, что таксист во время поездки собирает свои волосы в хвост, в какой-то момент он вообще отпускает руль. «Вот так всю дорогу! Обратите внимание, что машина едет. А обе руки водителя заняты», — написала Брухунова, отметив в публикации аккаунт службы такси.

Жена артиста рассказала, что в качестве компенсации ей предложили промокод на 300 рублей. Она осталась недовольна этим решением.

«Дело не в деньгах. Меня бы устроило, чтобы этот человек не брал на себя ответственность за других и чтобы такие водители не работали в такси», — объяснила она.

Ранее жительница Подмосковья сняла на видео неадекватное поведение таксиста. Водитель матерился и угрожал пассажирке всю дорогу.

Шоу-бизнес,Татьяна Брухунова,Евгений Петросян,
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