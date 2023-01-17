Сестра Бузовой высказалась о переезде в Турцию

Блогерша и бизнесвумен Анна Бузова опровергла в социальных сетях слухи о переезде в Турцию.

Фото: соцсети соцсети

Бузова призналась, что она и ее муж Константин Штрыкин не рассматривают переезд на ПМЖ в Турцию, несмотря на наличие квартиры. Она объяснила, что там собирается «отдыхать и перезагружаться».

По словам Бузовой, она также задумалась над покупкой еще одной недвижимости за границей, так как считает это хорошим вложением средств.

«Возможно, если я немного научусь мыслить, как инвестор… Будем что-то еще присматривать», — сообщила блогерша.