Сестра Бузовой высказалась о переезде в Турцию

Блогерша и бизнесвумен Анна Бузова опровергла в социальных сетях слухи о переезде в Турцию.
Бузова призналась, что она и ее муж Константин Штрыкин не рассматривают переезд на ПМЖ в Турцию, несмотря на наличие квартиры. Она объяснила, что там собирается «отдыхать и перезагружаться».
По словам Бузовой, она также задумалась над покупкой еще одной недвижимости за границей, так как считает это хорошим вложением средств.
«Возможно, если я немного научусь мыслить, как инвестор… Будем что-то еще присматривать», — сообщила блогерша.
В октябре 2022 года сестра Ольги Бузовой показала квартиру, которую купила в Турции.