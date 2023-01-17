Бородина возмутилась критике покойного Кикабидзе

Телеведущая Ксения Бородина возмутилась в Telegram-канале критике покойного актера Вахтанга Кикабидзе.
Бородина почтила память Кикабидзе в социальных сетях. После публикации она заметила множество комментариев ненависти в адрес актера. Ведущая осудила подобные высказывания. Она заявила, что о мертвых стоит говорить либо хорошо, либо никак.
«Я помню его как отличного актера, поэтому написала о его смерти и написала, что мне жаль, раздувать в комментах очередную вражду не было никакого смысла с вашей стороны!» — заявила Бородина.
Ранее актриса Елена Проклова рассказала, как незнакомцы на рынке помогли ей найти лучшие розы для Кикабидзе.