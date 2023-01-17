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35 минут назад

Оскар Кучера объяснил американский паспорт сына

Елена Прошина

В своём интервью Юрию Дудю (признан в России иностранным агентом) телеведущий Оскар Кучера рассказал, откуда у его сына Марка двойное гражданство. Об этом сообщает «Газета.ру».

Оскар Кучера объяснил американский паспорт сына
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Оскара, Марк родился в США, хотя изначально роды собирались провести в Москве.

«Роды должны были проходить в Москве, но была середина лета, и мы хотели вывести остальных детей на отдых. Пришлось перенести роды в другую страну. Друг посоветовал лететь в Майами, так как там всё на высшем уровне. Для нас это был идеальный момент. Глупо было бы не сделать сыну американский паспорт», – рассказал он.

Кучера также отметил, что за прошедший год его жена дважды предлагала покинуть Россию, но оба раза он был против. На сторону Оскара также встал его сын Александр – им удалось отговорить супругу телеведущего от эмиграции.

Ранее Оскар Кучера заступился за снятую с эфира новогоднюю сказку с Ургантом.

Шоу-бизнес,Оскар Кучера,
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