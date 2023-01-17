Оскар Кучера объяснил американский паспорт сына

В своём интервью Юрию Дудю (признан в России иностранным агентом) телеведущий Оскар Кучера рассказал, откуда у его сына Марка двойное гражданство. Об этом сообщает «Газета.ру».
По словам Оскара, Марк родился в США, хотя изначально роды собирались провести в Москве.
«Роды должны были проходить в Москве, но была середина лета, и мы хотели вывести остальных детей на отдых. Пришлось перенести роды в другую страну. Друг посоветовал лететь в Майами, так как там всё на высшем уровне. Для нас это был идеальный момент. Глупо было бы не сделать сыну американский паспорт», – рассказал он.
Кучера также отметил, что за прошедший год его жена дважды предлагала покинуть Россию, но оба раза он был против. На сторону Оскара также встал его сын Александр – им удалось отговорить супругу телеведущего от эмиграции.
Ранее Оскар Кучера заступился за снятую с эфира новогоднюю сказку с Ургантом.