Оскар Кучера объяснил американский паспорт сына

«Роды должны были проходить в Москве, но была середина лета, и мы хотели вывести остальных детей на отдых. Пришлось перенести роды в другую страну. Друг посоветовал лететь в Майами, так как там всё на высшем уровне. Для нас это был идеальный момент. Глупо было бы не сделать сыну американский паспорт», – рассказал он.