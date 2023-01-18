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46 минут назад

Дана Борисова рассказала, как украинка "швырнула" в нее тарелкой в Таиланде

Газета.Ruиещё 1

Телеведущая и блогерша Дана Борисова в беседе с mk.ru призналась, что столкнулась с неприязнью со стороны украинки во время отдыха в Таиланде.

Дана Борисова рассказала, как украинка "швырнула" в нее тарелкой в Таиланде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Единственным проявлением негатива был выпад со стороны украинки, которая приехала с ребенком. Она во время завтрака швырнула в нас тарелку, когда мы начали болтать с дочкой», — поделилась Борисова.

Телеведущая рассказала, что ее дочь удивилась такому поведению, поскольку проявившая агрессию женщина и сама разговаривала на русском языке.

Ранее Дана Борисова рассказала, что попросила специалистов просверлить дырку в стене, чтобы она могла следить за своей дочерью Полиной, которая нередко шумит по ночам.

Шоу-бизнес,Дана Борисова,
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