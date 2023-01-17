«Меня уже нет, я умираю»: Садальский о последнем разговоре с Кикабидзе

Актер Станислав Садальский заявил, что Вахтанг Кикабидзе тяжело переживал смерть жены и в последнем разговоре сказал, что «его уже нет». Об этом Садальский написал на своей странице в соцсети.

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Вахтанг Кикабидзе скончался 15 января на 85-м году жизни.

Садальский рассказал, что прилетел в Тбилиси на похороны и планировал улететь раньше, но одна лишь панихида в церкви Кашвети продлится два дня, затем состоится прощание в Тбилисской филармонии.

Кикабидзе похоронят 19 января на Верийском кладбище рядом с матерью и женой. Супруга актера, бывшая прима-балерина Тбилисского академического оперного театра Ирина Кебадзе скончалась в октябре 2021 года.

Кикабидзе и Кебадзе поженились в 1965 году, прожили вместе больше 50 лет, у них двое детей.