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16 минут назад

«Меня уже нет, я умираю»: Садальский о последнем разговоре с Кикабидзе

Мария Иванова

Актер Станислав Садальский заявил, что Вахтанг Кикабидзе тяжело переживал смерть жены и в последнем разговоре сказал, что «его уже нет». Об этом Садальский написал на своей странице в соцсети.

«Меня уже нет, я умираю»: Садальский о последнем разговоре с Кикабидзе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вахтанг Кикабидзе скончался 15 января на 85-м году жизни.

Садальский рассказал, что прилетел в Тбилиси на похороны и планировал улететь раньше, но одна лишь панихида в церкви Кашвети продлится два дня, затем состоится прощание в Тбилисской филармонии.

Кикабидзе похоронят 19 января на Верийском кладбище рядом с матерью и женой. Супруга актера, бывшая прима-балерина Тбилисского академического оперного театра Ирина Кебадзе скончалась в октябре 2021 года.

Кикабидзе и Кебадзе поженились в 1965 году, прожили вместе больше 50 лет, у них двое детей.

«Буба очень тяжело переживал ее уход, на мое поздравление с Новым годом сказал - «не надо поздравлять, меня уже нет, я умираю», - написал Садальский (орфография и пунктуация автора сохранены).

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