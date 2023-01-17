Участница «Поле чудес» рассказала о реакции на шутку Якубовича про чукчу

«Для меня лично ничего обидного, тем более оскорбительного, в его словах не прозвучало. С наших сторон были только шутки, а их понимает каждый по-своему. Очень жаль. Мы — ительмены — очень веселый, добрый народ. Часто смеемся над собой. Так и живём», — сказала Кручинина.