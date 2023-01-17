Участница «Поле чудес» рассказала о реакции на шутку Якубовича про чукчу

Директор ительменского фольклорного ансамбля «Эльвель» с Камчатки Лидия Кручинина надела на телеведущего национальную шапку малахай и бусы из корюшки.
«Надо было ехать с Камчатки, чтобы сделать из меня идиота, в смысле чукчу! Я, видимо, провоняю Камчаткой на всю свою оставшуюся жизнь», — сказал Леонид Якубович.
Лидия Кручинина в беседе с «Газетой.Ru» Кручинина в беседе с «Газетой.Ru» сказала, что ительмены умеют посмеяться над собой, поэтому она не обиделась на телеведущего.
«Для меня лично ничего обидного, тем более оскорбительного, в его словах не прозвучало. С наших сторон были только шутки, а их понимает каждый по-своему. Очень жаль. Мы — ительмены — очень веселый, добрый народ. Часто смеемся над собой. Так и живём», — сказала Кручинина.