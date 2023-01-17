Слепаков закрыл многомиллионные долги в России

Юморист Семен Слепаков, находящийся сейчас в Израиле, погасил огромные долги в России на сумму почти 19 млн рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда».
15,3 млн юморист задолжал налоговой службе, еще 3,6 млн - пени за просрочку. По мнению экспертов, такие цифры говорят о сверхдоходах артиста в 2021 году. Скорее всего, речь идет о продаже недвижимости. Согласно сумме налогов, доход Слепакова составил около 118 млн рублей.
Однако, как выяснилось, на днях Слепаков все-таки оплатил огромный счет от ФНС. Теперь бард должен государству 728 рублей. По мнению адвоката Андрея Алешкина, факт того, что юморист оплатил налоговую задолженность говорит о том, что он намерен вернуться в Россию.
«Безусловно, Слепаков хочет остаться в России: таких гонораров, как здесь, нашим звездам больше нигде не заплатят. Не исключено, что именно мысли о возвращении сподвигли его погасить задолженность. Иначе зачем платить налоги, если ты навсегда уехал в другую страну? Либо же артист боится потерять недвижимость, которая из-за долгов может быть арестована и продана по заниженной цене. В любом случае, я думаю, он уверенно смотрит в сторону России и не собирается с ней прощаться», - сказал адвокат.