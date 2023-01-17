Слепаков закрыл многомиллионные долги в России

«Безусловно, Слепаков хочет остаться в России: таких гонораров, как здесь, нашим звездам больше нигде не заплатят. Не исключено, что именно мысли о возвращении сподвигли его погасить задолженность. Иначе зачем платить налоги, если ты навсегда уехал в другую страну? Либо же артист боится потерять недвижимость, которая из-за долгов может быть арестована и продана по заниженной цене. В любом случае, я думаю, он уверенно смотрит в сторону России и не собирается с ней прощаться», - сказал адвокат.