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1 час назад

Слепаков закрыл многомиллионные долги в России

Елена Прошина

Юморист Семен Слепаков, находящийся сейчас в Израиле, погасил огромные долги в России на сумму почти 19 млн рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Слепаков закрыл многомиллионные долги в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

15,3 млн юморист задолжал налоговой службе, еще 3,6 млн - пени за просрочку. По мнению экспертов, такие цифры говорят о сверхдоходах артиста в 2021 году. Скорее всего, речь идет о продаже недвижимости. Согласно сумме налогов, доход Слепакова составил около 118 млн рублей.

Однако, как выяснилось, на днях Слепаков все-таки оплатил огромный счет от ФНС. Теперь бард должен государству 728 рублей. По мнению адвоката Андрея Алешкина, факт того, что юморист оплатил налоговую задолженность говорит о том, что он намерен вернуться в Россию.

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«Безусловно, Слепаков хочет остаться в России: таких гонораров, как здесь, нашим звездам больше нигде не заплатят. Не исключено, что именно мысли о возвращении сподвигли его погасить задолженность. Иначе зачем платить налоги, если ты навсегда уехал в другую страну? Либо же артист боится потерять недвижимость, которая из-за долгов может быть арестована и продана по заниженной цене. В любом случае, я думаю, он уверенно смотрит в сторону России и не собирается с ней прощаться», - сказал адвокат.

Шоу-бизнес,Семен Слепаков,Андрей Алешкин,
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