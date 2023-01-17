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18 минут назад

Певица Монеточка продаст квартиру, расположение которой выдали журналисты

Газета.Ruиещё 1

Певица Монеточка решила продать ту самую квартиру в Басманном районе Москвы, расположение которой выдали журналисты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Певица Монеточка продаст квартиру, расположение которой выдали журналисты
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Год назад после того, как информация о покупке попала в СМИ, Монеточка (настоящее имя Лиза Гырдымова) пообещала продать недвижимость. Сейчас она выставила квартиру площадью 60 кв. м на продажу за 30 млн руб., что на 10 млн руб. больше, чем при покупке.

Соседи подтвердили, что потенциальные покупатели регулярно ходят осматривать помещение. По словам риелтора, на связь с хозяевами можно выйти при серьезном намерении купить квартиру. Продажей будут заниматься родственники звезды по доверенности.

В 2022 году Монеточка с мужем переехали из России в Литву.

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