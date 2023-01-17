Леонтьев вышел на связь после новости о смерти Джины Лоллобриджиды

«Все, за что она бралась, получалось, и получалось великолепно. Она отчаянно любила жизнь и людей, была глубоким, умным собеседником и душой компании. Таких больше не будет», — заявил Леонтьев.

Леонтьев уже долгое время не появляется на публике. В сети распространялись слухи, что певец решил остаться жить в США и больше не возвращаться в Россию. Друг Леонтьева рассказал, что артист за последний год пережил две операции и никуда не выходит из своей виллы.