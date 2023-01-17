Леонтьев вышел на связь после новости о смерти Джины Лоллобриджиды

Певец Валерий Леонтьев прокомментировал уход из жизни итальянской актрисы Джины Лоллобриджиды. Его слова цитирует mk.ru.
Артист дружил с покойной Лоллобриджидой.
«Все, за что она бралась, получалось, и получалось великолепно. Она отчаянно любила жизнь и людей, была глубоким, умным собеседником и душой компании. Таких больше не будет», — заявил Леонтьев.
По мнению исполнителя, актриса «любила и умела трудиться».
Леонтьев уже долгое время не появляется на публике. В сети распространялись слухи, что певец решил остаться жить в США и больше не возвращаться в Россию. Друг Леонтьева рассказал, что артист за последний год пережил две операции и никуда не выходит из своей виллы.