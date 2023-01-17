В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
51 минуту назад

Прохор Шаляпин объявил о поиске "достойной спутницы" после расставания с возлюбленной

Газета.Ru

Певец Прохор Шаляпин признался, что мечтает о детях. Его слова цитирует «Пятый канал».

Прохор Шаляпин объявил о поиске "достойной спутницы" после расставания
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«У любого ребенка должны быть мама и папа, поэтому я хочу достойную себе спутницу найти, которая прежде всего будет моей женой и партнером по жизни», — заявил артист.

По словам Шаляпина, ему стоит отдохнуть от отношений, чтобы позже связать жизнь с правильной женщиной.

В декабре 2022 года стало известно, что 36-летняя модель Ольга Сан ушла от Прохора Шаляпина. Она уточнила, что хотела построить с музыкантом серьезные отношения, однако тот был согласен лишь на гостевой брак без детей.

Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители