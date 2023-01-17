Прохор Шаляпин объявил о поиске "достойной спутницы" после расставания

«У любого ребенка должны быть мама и папа, поэтому я хочу достойную себе спутницу найти, которая прежде всего будет моей женой и партнером по жизни», — заявил артист.

По словам Шаляпина, ему стоит отдохнуть от отношений, чтобы позже связать жизнь с правильной женщиной.

В декабре 2022 года стало известно, что 36-летняя модель Ольга Сан ушла от Прохора Шаляпина. Она уточнила, что хотела построить с музыкантом серьезные отношения, однако тот был согласен лишь на гостевой брак без детей.