Пугачева выступила с речью перед зрителями фильма в Тель-Авиве

Певица Алла Пугачева посетила показ фильма «Мама, я дома!» в Тель-Авиве и обратилась к создателям картины с просьбой снять продолжение. Об этом рассказала «Комсомольская правда».

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«Мама, я дома!» - картина о женщине, которая отказывается верить, что ее сын погиб в Сирии. В главных ролях - Ксения Раппопорт и Юрий Борисов. После показа фильма в Тель-Авиве перед зрителями выступила Раппопорт.

«Просто потрясающе! Фильм держит в напряжении. Почему я вскочила? Я с предложением. Чтобы сделать продолжение. <…> Пусть вернется сын. <…> Понимаешь, есть такое желание еще посмотреть, вплоть до сериала. Согласитесь, хочется узнать, что дальше», - сказала Пугачева актрисе.

Другие зрители поддержали ее аплодисментами.

Пугачева уехала в Израиль после признания ее мужа, комика Максима Галкина иностранным агентом в РФ в сентябре 2022 года.