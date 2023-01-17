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1 час назад

Пугачева выступила с речью перед зрителями фильма в Тель-Авиве

Мария Иванова

Певица Алла Пугачева посетила показ фильма «Мама, я дома!» в Тель-Авиве и обратилась к создателям картины с просьбой снять продолжение. Об этом рассказала «Комсомольская правда».

Пугачева выступила с речью перед зрителями фильма в Тель-Авиве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мама, я дома!» - картина о женщине, которая отказывается верить, что ее сын погиб в Сирии. В главных ролях - Ксения Раппопорт и Юрий Борисов. После показа фильма в Тель-Авиве перед зрителями выступила Раппопорт.

«Просто потрясающе! Фильм держит в напряжении. Почему я вскочила? Я с предложением. Чтобы сделать продолжение. <…> Пусть вернется сын. <…> Понимаешь, есть такое желание еще посмотреть, вплоть до сериала. Согласитесь, хочется узнать, что дальше», - сказала Пугачева актрисе.

Другие зрители поддержали ее аплодисментами.

Пугачева уехала в Израиль после признания ее мужа, комика Максима Галкина иностранным агентом в РФ в сентябре 2022 года.

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Певица опубликовала пост, в котором попросила «зачислить ее в ряды иноагентов ее любимой страны». Она подчеркивала, что солидарна с мужем - «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания».

Шоу-бизнес,Ксения Раппопорт,Максим Галкин,Юрий Борисов,Алла Пугачева,
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