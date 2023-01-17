Российская модель Анна Линникова высказалась о поведении украинки Виктории Апанасенко на конкурсе «Мисс Вселенная». Как сообщает газета Metro Moscow, представительница Украины публично сторонилась девушки и не хотела стоять рядом с ней во время общей фотосессии.

Анна отметила, что спокойно относится к этому инциденту. Она даже попыталась наладить общение с Апанасенко, которая потребовала бойкотировать Россию на конкурсе.

«Девушки с украинскими корнями сторонились меня. Поэтому пообщаться и познакомиться получше нам не удалось, хотя попытки с моей стороны и были», — сказала Линникова.

22-летняя россиянка также призналась, что расстроилась из-за поражения, поскольку на конкурс каждая участница приезжает за победой. Вместе с тем Линникова заявила, что очень рада за «мисс США» Р’Бонни Габриэль, которая получила корону «Мисс Вселенная».