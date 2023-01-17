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1 час назад

«Они сторонились меня»: российская участница «Мисс Вселенной» об украинках

Никита Бородкин

Российская модель Анна Линникова высказалась о поведении украинки Виктории Апанасенко на конкурсе «Мисс Вселенная». Как сообщает газета Metro Moscow, представительница Украины публично сторонилась девушки и не хотела стоять рядом с ней во время общей фотосессии.

Анна отметила, что спокойно относится к этому инциденту. Она даже попыталась наладить общение с Апанасенко, которая потребовала бойкотировать Россию на конкурсе.

«Девушки с украинскими корнями сторонились меня. Поэтому пообщаться и познакомиться получше нам не удалось, хотя попытки с моей стороны и были», — сказала Линникова.

22-летняя россиянка также призналась, что расстроилась из-за поражения, поскольку на конкурс каждая участница приезжает за победой. Вместе с тем Линникова заявила, что очень рада за «мисс США» Р’Бонни Габриэль, которая получила корону «Мисс Вселенная».

Напомним, что финал проходил в Новом Орлеане в США. Линникова и Апанасенко выбыли при отборе в лучшие 16 претенденток конкурса. Второе и третье места заняли представительницы Венесуэлы Аманда Дудамель и Доминиканской Республики Андреина Мартинес.

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