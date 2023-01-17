Шаляпин ищет новую возлюбленную

Российский певец Прохор Шаляпин разошелся с возлюбленной телеведущей и певицей Ольгой Сан из-за ее сильной ревности и напоминаниях о бывших женах. Кроме того, артист решил пересмотреть подход к выбору спутницы.

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва Андрей Никеричев / АГН Москва

Так, певца начал волновать вопрос о продолжении рода. Прохор мечтает о наследнике, но становиться отцом-одиночкой, как это сделали некоторые коллеги, не желает. Говоря о Сан, певец заявил, что устал от отношений, где убедить избранницу в своей верности он не может.

— Я вообще ни с кем не ссорюсь из своих мадам. Понимаете, просто когда претензии начинают предъявлять, начинают ревновать, я ретируюсь, — пояснил он.

При этом Шаляпин хочет немного отдохнуть от отношений, однако он готов в перспективе задуматься о чем-то серьезном.

— У любого ребенка должны быть мама и папа, поэтому я хочу достойную себе спутницу найти, которая прежде всего будет моей женой и партнером по жизни, — цитирует его сайт «Пятого канала».