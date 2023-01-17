Юморист Дроботенко обратился к врачам из-за болезни легких

Юморист Сергей Дроботенко обратился к врачам из-за плохого самочувствия, однако от госпитализации отказался. Об этом пишет Газета.Ru.

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В ночь на 17 января Дроботенко почувствовал себя плохо и вызвал врачей. Юмористу диагностировали бронхопневмонию, однако в больницу ехать он отказался. Сейчас он находится на домашнем лечении.

Напомним, 5 января был госпитализирован режиссер Никита Михалков. У него диагностировали пневмонию. Через несколько дней он сам сообщил, что пока остается в больнице, продолжает проходить обследования и получать необходимое лечение. Согласно последней информации, состояние Михалкова оценивается как удовлетворительное, его перевели из реанимации в обычную палату.