Охлобыстин обвинил Смольянинова* в избиении бывшей жены

Актер Артур Смольянинов* год наша развелся со своей супругой Дарьей Мороз. Пара при этом отметила, что расстаются они на мирной ноте. Однако его коллега Иван Охлобыстин уверен, что все не так просто.
— Не травите бывшую жену Смольянинова. Она ни при чем. Он ее сильно бил, — написал Охлобыстин на личной странице «ВКонтакте».
Поводом для такого высказывания стала травля, которой подверглась Мороз. На ее странице в соцсети множество оскорбительных комментариев. Несмотря на хейт, звезда сериала «Папины дочки» старается держаться достойно и не отвечает на негатив.
В одном из последних своих интервью Смольянинов сделал несколько антироссийских заявлений, которые вызвали критику со стороны его бывших коллег, политиков и пользователей соцсетей. Подробнее о произошедшем и реакции общественности — в материале «Вечерней Москвы».
Позже глава СК России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело в отношении Смольянинова из-за его высказываний.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.