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30 минут назад

Охлобыстин обвинил Смольянинова* в избиении бывшей жены

Вечерняя Москва

Актер Артур Смольянинов* год наша развелся со своей супругой Дарьей Мороз. Пара при этом отметила, что расстаются они на мирной ноте. Однако его коллега Иван Охлобыстин уверен, что все не так просто.

Охлобыстин обвинил Смольянинова* в избиении бывшей жены
Фото: Сергей Киселев / АГН МоскваСергей Киселев / АГН Москва

— Не травите бывшую жену Смольянинова. Она ни при чем. Он ее сильно бил, — написал Охлобыстин на личной странице «ВКонтакте».

Поводом для такого высказывания стала травля, которой подверглась Мороз. На ее странице в соцсети множество оскорбительных комментариев. Несмотря на хейт, звезда сериала «Папины дочки» старается держаться достойно и не отвечает на негатив.

В одном из последних своих интервью Смольянинов сделал несколько антироссийских заявлений, которые вызвали критику со стороны его бывших коллег, политиков и пользователей соцсетей. Подробнее о произошедшем и реакции общественности — в материале «Вечерней Москвы».

Позже глава СК России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело в отношении Смольянинова из-за его высказываний.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Шоу-бизнес,Иван Охлобыстин,Дарья Мороз,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
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