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17 минут назад

Анна Седокова призналась, что долгое время ненавидела отца

Газета.Ruиещё 1

Певица Анна Седокова призналась в социальных сетях, что долгое время была в обиде на отца.

Анна Седокова рассказала о ненависти к отцу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Седокова рассказала, что в самый непростой период жизни отец бросил семью и ушел к другой женщине. Артистка осталась с братом и мамой. По словам звезды, тогда ее семья пыталась «просто выжить».

«Мама тянула всех нас, работала за мешок картошки», — поделилась певица.

Седокова призналась, что долгое время ненавидела отца за его поступок.

«А потом в 25 я узнала, что именно он меня забрал, захотел жить с дочкой рядом», — поделилась музыкантка.

Артистка отметила, что всю жизнь росла с ощущением, что ее бросили. Она хранила подарки от отца, как «самое священное в жизни».

«Но его война с моей мамой была сильнее и важнее, чем все мои чувства. И однажды он просто умер, не успев ничего мне сказать», — объяснила Седокова.

Шоу-бизнес,Анна Седокова,
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