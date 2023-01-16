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21 минуту назад

Глюкоза показала лицо без макияжа

Lenta.ru

Российская поп-исполнительница Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, показала подписчикам естественную внешность. Соответствующие сторис появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Глюкоза показала лицо без макияжа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

36-летняя певица опубликовала видео из кабинета косметолога, к которому она отправилась делать различные процедуры по уходу за кожей. На размещенных кадрах знаменитость лежит на кушетке в белом халате и с собранными волосами, демонстрируя лицо без макияжа.

соцсети

«Укладывают меня на сон — на час», — заявила звезда в ролике.

В августе 2022 года Глюкоза также раскрыла поклонникам секрет своей молодости.

«Спасибо родителям за хорошую генетику. Ну, и конечно, спорт, правильная еда», — рассказала артистка и добавила, что любовь к себе также помогает ей выглядеть моложе своих лет.

Шоу-бизнес,Наталья Ионова,
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