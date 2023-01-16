Подольская и Пресняков улетели в отпуск на Мальдивы

Певица Наталья Подольская рассказала в соцсетях, что вместе с мужем Владимиром Пресняковым отправилась в отпуск на Мальдивы. Как сообщает «Газета.Ru», супруги улетели из России без детей.

Артисты показали подписчикам, как выглядит их номер, продемонстрировали свой завтрак и поход по торговым центрам. Сама Подольская пообещала «не толстеть», несмотря на возможность расслабиться на отдыхе.

Напомним, что Пресняков и Подольская женаты с 2010 года — до заключения брака они встречались пять лет. В 2015 году у пары родился сын Артемий, а в 2020 году Подольская родила сына Ивана.