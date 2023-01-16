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52 минуты назад

Подольская и Пресняков улетели в отпуск на Мальдивы

Никита Бородкин

Певица Наталья Подольская рассказала в соцсетях, что вместе с мужем Владимиром Пресняковым отправилась в отпуск на Мальдивы. Как сообщает «Газета.Ru», супруги улетели из России без детей.

Подольская и Пресняков улетели в отпуск на Мальдивы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Артисты показали подписчикам, как выглядит их номер, продемонстрировали свой завтрак и поход по торговым центрам. Сама Подольская пообещала «не толстеть», несмотря на возможность расслабиться на отдыхе.

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Напомним, что Пресняков и Подольская женаты с 2010 года — до заключения брака они встречались пять лет. В 2015 году у пары родился сын Артемий, а в 2020 году Подольская родила сына Ивана.

Ранее Подольская рассказывала, что сексуальным воспитанием в ее семье занимается исключительно Пресняков. Певица подчеркнула, что не вмешивается в беседы мужа с сыновьями — музыкант научил мальчиков без стеснения называть вещи своими именами.

Шоу-бизнес,Владимир Пресняков,Наталья Подольская,
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