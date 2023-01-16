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23 минуты назад

ФНС отказала Галкину* в закрытии его бизнеса в России

Popcake.tv

В конце прошло года стало известно, что Алла Пугачева собирается прощаться со своей компанией, названной в свою честь. Теперь похожие слухи начали появляться в прессе и о Максиме Галкине*.

ФНС отказала Галкину* в закрытии его бизнеса в России
Фото: ТАССТАСС

Якобы артист хочет распрощаться со своим бизнесом в России. Однако его попытки оказались безрезультатными. Есть информация, что люди, работающие на Галкина, в начале декабря подали заявление о ликвидации его ИП. Однако ФНС не прияла их обращение.

Напомним, что ранее юмористу удалось избавиться от компании «МГ Лаб», которая занималась продвижением и рекламой разных публикаций в прессе. Ее закрыли еще в сентябре, как раз тогда, когда Примадонна покинула Россию.

А вот сама Алла смогла закрыть свои дела только в декабре. «АБП» был ликвидирован зимой. Напомним, компания занималась организацией выступлений, кроме того, там координировалась работа «Радио Алла».

К слову, ходили слухи, что Алла Борисовна в России пыталась вернуть мужа на телеэкраны. Якобы артистка ходила по важным кабинетам и просила снять статус иностранного агента. Тогда ей ответили, что российская публика уже не примет Галкина, если он появится на тв.

*Максим Галкин, признан иностранным агентом.

Шоу-бизнес,Алла Пугачева,
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