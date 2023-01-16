Надежда Бабкина показала архивные снимки с сыном в его день рождения

Эстрадная певица Надежда Бабкина опубликовала серию снимков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Она поздравила с днем рождения единственного сына Даниила.

Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ

«Сегодня празднует день рождения мой единственный и любимый сын Данила!» — написала Надежда Бабкина.

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Данила Бабкин родился в 1975 году. Его отец — Владимир Евгеньевич Заседателев, барабанщик, игравший в разное время в ВИА «Лейся, песня», в ВИА «Самоцветы». Сын Надежды Бабкиной и Владимира Заседателева работает юристом. Данила Бабкин женат на Татьяне Бабкиной с 2007 года. У них трое детей: Георгий (2010 год), Вера (2013 год), Марфа (2015 год).

С 2003 года Надежда Бабкина состоит в отношениях с Евгением Гором. С ним певица познакомилась в Саратове на конкурсе молодых исполнителей, где она присутствовала в качестве члена жюри.