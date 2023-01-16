Гальцев восхитился действиями Пугачевой

Юморист Юрий Гальцев заявил, что не будет публично критиковать певицу Аллу Пугачеву и ее мужа, комика Максима Галкина (признан иноагентом в России) из-за их высказываний, и одобрил то, как Пугачева поддерживает своего супруга. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи».
«Это его [Галкина - прим.ред.] судьба, это его жизнь, и залазить в нее я не имею никакого права. <…> То, что сказала Алла Борисовна про своего мужа, я считаю, что если бы все женщины были такими, это были бы, наверное, самые счастливые мужья. Она, как поет Розенбаум, и постирает, и пьяного примет. <…> Я никого не хочу обвинять», - сказал юморист.
В то же время Гальцев подчеркнул, что высказывания Галкина сделали ему больно.
Юморист рассказал, что сам он не хочет уезжать из России.
«У меня здесь мама, у меня здесь театр, у меня здесь друзья, у меня здесь дети. Я авторитет для своих родственников, что немаловажно. Ко мне прислушиваются», - заключил он.
Пугачева уехала в Израиль после признания Галкина иностранным агентом в РФ в сентябре 2022 года.
Певица опубликовала пост, в котором попросила «зачислить ее в ряды иноагентов ее любимой страны». Она подчеркивала, что солидарна с мужем - «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания».