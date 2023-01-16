Гальцев восхитился действиями Пугачевой

«Это его [Галкина - прим.ред.] судьба, это его жизнь, и залазить в нее я не имею никакого права. <…> То, что сказала Алла Борисовна про своего мужа, я считаю, что если бы все женщины были такими, это были бы, наверное, самые счастливые мужья. Она, как поет Розенбаум, и постирает, и пьяного примет. <…> Я никого не хочу обвинять», - сказал юморист.