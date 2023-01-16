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5 минут назад

Гальцев восхитился действиями Пугачевой

Мария Иванова

Юморист Юрий Гальцев заявил, что не будет публично критиковать певицу Аллу Пугачеву и ее мужа, комика Максима Галкина (признан иноагентом в России) из-за их высказываний, и одобрил то, как Пугачева поддерживает своего супруга. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи».

Гальцев восхитился действиями Пугачевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это его [Галкина - прим.ред.] судьба, это его жизнь, и залазить в нее я не имею никакого права. <…> То, что сказала Алла Борисовна про своего мужа, я считаю, что если бы все женщины были такими, это были бы, наверное, самые счастливые мужья. Она, как поет Розенбаум, и постирает, и пьяного примет. <…> Я никого не хочу обвинять», - сказал юморист.

В то же время Гальцев подчеркнул, что высказывания Галкина сделали ему больно.

Юморист рассказал, что сам он не хочет уезжать из России.

«У меня здесь мама, у меня здесь театр, у меня здесь друзья, у меня здесь дети. Я авторитет для своих родственников, что немаловажно. Ко мне прислушиваются», - заключил он.

Пугачева уехала в Израиль после признания Галкина иностранным агентом в РФ в сентябре 2022 года.

Певица опубликовала пост, в котором попросила «зачислить ее в ряды иноагентов ее любимой страны». Она подчеркивала, что солидарна с мужем - «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания».

Шоу-бизнес,Юрий Гальцев,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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