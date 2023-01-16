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31 минуту назад

Ида Галич раскрыла свои ежемесячные расходы

Lenta.ru

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич рассказала, сколько денег тратит в месяц на команду и бытовые нужды. Свои ежемесячные расходы она раскрыла в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Ида Галич раскрыла свои ежемесячные расходы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ежемесячный зарплатный фонд у меня не маленький — много больше миллиона рублей в месяц, включая стилиста, пиарщика, помощника и водителя. На домашние дела (няни, химчистка, клининг и так далее) тратится в месяц более 500 тысяч рублей», — написала блогерша.

Еще одной статьей расходов Галич назвала проектную заработную плату для части сотрудников.

«Здесь расходы всегда разные», — пояснила она.

Кроме того, в команде блогерши, по ее словам, есть сотрудники, которые получают процент от сделок.

Ранее Галич предупредила об интернет-мошенниках, вымогающих деньги под ее именем. Телеведущая сообщила, что злоумышленники вступают в переписку с ее знакомыми и просят у них прислать деньги.

Шоу-бизнес,Ида Галич,
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